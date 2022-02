Keine Stadtrundfahrten auf der Augustusbrücke Dresden

Der damalige SPD-Verkehrspolitiker Axel Bergmann hatte in der Stadtratssitzung am 25. September 2014 beantragt, die Stadtrundfahrten explizit in den Beschluss aufzunehmen und auf der Brücke auch künftig zu erlauben, berichtet die SPD-Fraktion Dresden. Dabei unterstützten die sieben anwesenden Mitglieder der SPD-Fraktion und die beiden Piraten-Stadträte diese Forderung. Der Rest des Rates folgte diesem Ansinnen bei 25 Nein-Stimmen und 28 Enthaltungen nicht. Für eine Ausnahme wäre jetzt ein mehrmonatiges Widmungsverfahren nötig. "Die Verwaltung muss nun alle Hebel in Bewegung setzen, um die Brücke zügig für die Rundfahrten zu öffnen", so Stefan Engel, verkehrspolitischer Sprecher der SPD.