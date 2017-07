Kellerbrand durch angezündete Kellertür

Chemnitz – Gegen 18.00 Uhr am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei in Chemnitz zur Straße am Harthwald 12 zu einem Kellerbrand gerufen.

Nach ersten Informationen vor Ort hatten Unbekannte offenbar die Tür eines Kellerverschlages angezündet. Personen wurden nicht verletzt.

Im Haus wurde schon mehrmals durch Unbekannte ein Wasserschaden verursacht. Bisher wurden noch keine Täter gefunden. Die Mieter sind ungehalten, weil sie einen oder mehrere Serientäter vermuten und sich nicht mehr sicher fühlen.