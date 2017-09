Kick it like Beckham

Leipzig – Einmal Kicken wie die Profis. Viele Kinder haben ihn den Traum vom Fußballprofi. Am Samstag wurde er für rund 30 Kinder vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig Wirklichkeit. Der Verein „Aktion Fussballtag“ machte Halt in der Messestadt.

In Zusammenarbeit mit Trainer des Bundesligisten RB Leipzig konnten die Kids ein erstes Mal Bundesligaluft schnuppern. Die Stars von morgen übten sich so in Dribblings, der Koordination und in Torschüssen. Spielerisch wurde den Kindern in Leipzig an diesem Tag einen Zugang zur „schönstens Nebensache“ der Welt gegeben. Mit dabei der kleine Kevin-Jason.



Der Verein ist allerdings noch viel mehr. Die Organisatoren wollen den Kindern einen Einstieg bei lokalen Fußballvereinen ermöglichen und sie weg von den Spielekonsolen auf den Fußballplatz holen. Der gemeinsame Sport fördert so den Teamgeist der Kinder und ganz nebenbei werden soziale Grenzen und Vorurteile überwunden.

Im nächsten Jahr will der Verein wieder in Leipzig stoppen. In diesem Jahr hatten die Kinder auf jeden Fall eins beim Fußballtag. Spaß.