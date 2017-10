Kinder, bewegt euch!

Leipzig – So viel Begeisterung für Sport hat man lange nicht gesehen. Die Spieltonne ist geplündert und die Schüler der 8. Grundschule in Dölitz legen los.

Fit for Future heißt das Programm der DAK Gesundheit und der Cleven-Stiftung. Es soll in den nächsten drei Jahren Kinder zu mehr Bewegung und Gesundheit animieren. Das Projekt besteht aus verschiedenen Modulen. Dazu gehören unter anderem gesunde Ernährung, Bewegung oder Brainfitness. Damit sollen Schüler und Lehrerkräfte fit gemacht werden. Botschafter für das Projekt in Sachsen ist Kanu Olympiasieger, Welt- und Europameister Tom Liebscher, der den Grundschülern auch eine Botschaft mitgeben möchte. Deutschlandweit besucht die Fit for Future Initiative an rund 2.000 Schulen mehr als eine halbe Million Kinder. In Sachsen nehmen 51 Grund- und Förderschulen teil. Auch andere Grund- und Förderschulen können noch an der Initiative teilhaben, sich anmelden und mit Olympiasieger Tom Liebscher um die Wette springen.