Kinder lernen „Vielfalt“

Diese "Vielfalt" ist breit gefächert. Artenvielfalt, Rohstoffvielfalt, internationale Lebensmittel und kulturelle Vielfalt, diese Themen werden Kindern und Heranwachsenden greifbar gemacht. In einem Kurs wurde den Kindern die Vielfalt der Apfelsorten näher gebracht und welch ein Artenreichtum sich auf Obstwiesen wohlfühlt. In einem anderen Raum wurden typische Kinderspiele aus anderen Ländern gespielt. Im nächsten Raum lernten die kleinen alles über die wilde Wiese, welche Artenvielfalt an Tieren dort zu finden ist und wie viele verschiedene Pflanzen dort wachsen. Und, was aus der vielfältigen Wiese für Heu werden kann.