Kinder-Uni Zeit an der TU Chemnitz

Chemnitz – Welche Schätze sind bei Ausgrabungen in Ägypten zu entdecken? Die Vorlesung entführt die Juniorstudierenden am 19. November 2017 in die Welt der Pharaonen und Pyramiden.

© TU Chemnitz

Am Sonntag, den 19. November 2017, ist wieder Kinder-Uni Zeit an der Technischen Universität Chemnitz. Dieses Mal geht es mit einer Vorlesung des Kustos‘ des Ägyptischen Museums der Universität Leipzig, PD Dr. Dietrich Raue, nach Ägypten. „Mumien, Pharaonen und Pyramiden“ ist der Titel seines kindgerechten Vortrags.

Seit mehr als 100 Jahren gibt es Archäologinnen und Archäologen, die nach Ägypten reisen und dort die Welt der Pharaonen erforschen. Viele ihrer Funde sind heute Museen ausgestellt oder können vor Ort bewundert werden. Aber was gibt es jenseits von Tutanchamun und Pyramiden Interessantes und historisch Wertvolles zu entdecken? Dies wird der Referent vorstellen.

Die Vorlesung beginnt um 10:30 Uhr im Raum N 115 des Hörsaalgebäudes an der Reichenhainer Straße 90. Einlass ist ab 9:45 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Vorlesungen der Kinder-Uni sind kostenfrei.

Die Kinder-Uni Chemnitz ist zudem barrierefrei zu erreichen. Auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen wie Hörschäden können dank der entsprechenden technischen Ausstattung teilnehmen. Um hier entsprechende Vorbereitungen treffen zu können, wir um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kinderuni@tu-chemnitz.de gebeten.

Weitere Informationen: www.tu-chemnitz/kinderuni