Kindergarten in Chemnitz coronabedingt geschlossen

Chemnitz- Die kommunale Kindertageseinrichtung in der Schulstraße 6 in Chemnitz bleibt bis zum 16. März geschlossen. Grund sei das hohe Infektionsgeschehen unter den pädagogischen Fachkräften, teilte die Stadt mit. Die angespannte Personalsituation lässt außerdem eine Notbetreuung in dieser Kindertageseinrichtung nicht zu. Die betroffenen Eltern wurden laut der Stadt Chemnitz über persönliche Ansprache, einen Aushang in der Einrichtung und per E-Mail informiert. Die Inzidenzen im Freistaat sinken zwar aktuell wieder, allerdings bewegt sich die Zahl der Neuinfektionen mit 16674 im Vergleich zu gestern weiterhin auf hohem Niveau.