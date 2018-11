Dresden - Zum Internationalen Tag der Kinderrechte feiert das Kinderkino, ein Projekt von AKIFRA e.V., am Freitag, 16 Uhr ein buntes Fest für alle Kinder und Jugendliche in der Erstaufnahmeeinrichtung Hamburger Straße in Dresden. Geplant sind Spiele im Hof und die Aufführung eines Stummfilmklassikers mit Live-Musikbegleitung von einem Dresdner Künstler. Anschließend gibt es eine Erfrischung für die Kinogäste.