Sachsen- Die Covid 19 Inzidenz in Sachsen steigt immer weiter an und liegt mittlerweile deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Häufig sind Eltern davon besonders stark betroffen, da Kinder in Quarantäne oftmals betreut werden müssen. Aufgrund der aktuellen Situation hat der Bund schon im Frühjahr die Anzahl der Kinderkranktage erhöht. Wie Sie diese beantragen können und was es zu beachten gilt, haben wir für Sie in Erfahrung gebracht.