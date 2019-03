Kindermuseum feiert Geburtstag

Bei freiem Eintritt in alle Ausstellungen bietet der Familiensonntag zahlreiche Möglichkeiten, die Welt der Sinne nicht nur im Kinder-Museum selbst zu entdecken. In der Empfangshalle kann man während des ganzen Tages kreative Aktionen erleben oder sich vom Zauberkünstler Matthieu Anatrella faszinieren lassen. Abgerundet wird das Angebot mit musikalischen Überraschungen des Philharmonischen Kinderchors Dresden zum Mitsingen und Mitgebärden sowie von Kindern des integrativen Musikprojektes MUSAIK – Grenzenlos musizieren in Dresden.