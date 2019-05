Chemnitz- Unter dem Motto „Waldabenteuer“ findet in diesem Jahr der Kindertag im Wildgatter Oberrabenstein statt. Nicht zum 1. Juni, sondern schon am Sonntag den 26. Mai, können kleine und große Gäste einen erlebnisreichen Frühlingstag genießen.

Dabei gibt es viele einheimische Tiere wie Wisente, Luchse, Rotwild oder Schwarzwild in den großen Gehegen zu entdecken. Auch ein Waldparcour mit Infostand lädt dazu ein, mehr über unser wichtigstes Ökosystem zu erfahren. Des weitern wird es kommentierte Fütterungen am Luchs- und Wolfsgehege, ein Maltisch für kleine Waldgeister, ein Quiz am Infopunkt „WUNDER WALS“, Glücksrad und spannende Ritterspiele beim Wildgatterbesuch geben.