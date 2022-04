Kinderuni der TU Dresden startet

Knapp 470 Kinder hatten sich im Vorfeld für das vier Vorlesungen umspannende Semester angemeldet, wie die TU mitteilte. Die Veranstaltungen für die Acht- bis Zwölfjährigen finden den Angaben nach wie in den Semestern zuvor rein digital statt.

Weiter geht es am 12. April. Dann dreht sich alles um die Heimat und ihre Bedeutung. Ob es im Fußball eine eigene Sprache gibt, wird am 3. Mai ergründet. Am 17. Mai schaut der Nachwuchs in den OP-Saal der Zukunft mit «Dr. Roboter».

Auch an der TU Chemnitz soll es in diesem Sommersemester eine Kinderuni geben. Die Planung dazu läuft laut der Hochschule noch. Ähnlich sieht es in Leipzig aus. Es gehe voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli los, teilte die Uni mit. (dpa)