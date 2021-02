Sachsen - In der aktuellen Pandemiesituation stehen Familien vor besonderen Herausforderungen: Zu dem an sich schon zu stemmenden Alltag kommen weitere Belastungen hinzu. Zum Beispiel nur bedingt geöffnete Schulen und Betreuungseinrichtungen, eingeschränkte Kontakte zu anderen und vielleicht auch finanzielle Sorgen. Viele Familien meistern das zwar mehr oder weniger problemlos, aber die Situation bringt auch viele an ihre Belastungsgrenzen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Kinderschutz, also dem Schutz des Kindeswohls, eine besondere Bedeutung zu. Darüber sprechen wir mit Dr. Christian Karpinski. Er ist Assistenz-Arzt und Kinderschutzmediziner an der Klinik und Poli-Klinik für Kinderchirurgie der Uniklinik Dresden.