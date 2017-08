Kino Mitarbeiter sammeln für Kinderhospiz Leipzig

Leipzig – Es ist ein tolles Zeichen, welches am Mittwochabend im CineStar Leipzig in Form eines Spendenschecks übergeben wurde. 1170 Euro sammelten Mitarbeiter des Kinos für das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. Zur CineLadys Spezial wurde der Scheck mit der stolzen Summe an Mona Meister vom Kinderhospiz Bärenherz übergeben. Wer sich die Arbeit des Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. einmal näher anschauen möchte, kann am 2. September zum Tag der offenen Türen beim großem Familienfest vorbeischauen. Der Erlös des nächsten Poster Basares im CineStar wird der Tiernothilfe in Leipzig gutgeschrieben.