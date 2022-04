Sachsen- Ungefähr eineinhalb Monate ist es her, seit der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine begonnen hat. Das Ergebnis ist seither Tod, Zerstörung und Vertreibung. Viele ukrainische Flüchtlinge sind auch in den Freistaat geflohen. Hier treffen sie seitdem auf eine Welle der Solidarität. Auch die Kirche und die Diakonie in Sachsen tun ihren Teil, um in dieser schwierigen Situation zu helfen. Wie diese Angebote aussehen, erfahren Sie hier.