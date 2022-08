Kirnitzschtalbahn nimmt Betrieb wieder auf

Wie der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) mitteilte, werden seit 13. August wieder wie gewohnt drei Drei-Wagen-Züge im 30-Minuten-Takt eingesetzt. Das Landratsamt in Pirna hatte zuvor die am 26.07.2022 ergangene Allgemeinverfügung zur Einstellung des Betriebes der Kirnitzschtalbahn in Bad Schandau zum 12.08.2022, 24:00 Uhr widerrufen. Damit sind Wanderungen und Ausflüge in die Region nördlich des Kirnitzschtals nun wieder ohne größere Einschränkungen möglich.

Die Zwangspause der Kirnitzschtalbahn begann am 26. Juli.