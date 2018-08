Kita-Grundstücke in Gruna – Baracken werden zum Ärgernis

Dresden - Seit Jahren liegen zwei ehemalige Kita-Grundstücke in Gruna brach. Die Einrichtung an der Ostrauer Straße schloss nach der Wende. An der Schrammsteinstraße wurden im Jahr 2000 die Türen dicht gemacht. Kurz danach wurde das Gelände einer Zwischennutzung zugeführt. Seit 2005/2006 ist auch das Areal ungenutzt.