Kita-Sozialarbeiter erleichtern Erziehern die pädagogische Arbeit

Leipzig - Mehr Unterstützung in Kitas und dadurch gleiche Bildungschancen für alle Kinder schaffen. Das ist Ziel des Förderprogrammes "Kinder stärken", das vom Europäischen Sozialfond aktuell mit 3,8 Millionen Euro gefördert wird. Mit diesem Geld wurden in einigen Leipziger Kitas seit 2016 Stellen für Sozialarbeiter geschaffen, so z.B in Kindergärten der Outlaw Kinder- und Jugendhilfe.