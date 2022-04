Dresden - Es ist die zweite Tarifverhandlungsrunde, die in Berlin gescheitert ist. Die Rede ist von den Tarifverhandlungen für Beschäftigte in Horten und Kitas. Um bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen, sind heute im Freistaat die Erzieher auf die Straße gegangen. In Dresden haben wir uns unter die Streikenden gemischt.