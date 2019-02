Kitaneubau soll städtische Ziele verwirklichen

Leipzig - In der Stöckelstraße in Leipzig-Schönefeld entsteht eine neue Kindertagesstätte. Der Bau der interaktiven Kindereinrichtung geht mit seiner offiziellen Grundsteinlegung nun in die nächste Runde. Vom Spatenstich bis zur nächsten Stufe sind weniger als 3 Monate vergangen und der Neubau ist wichtig um städtische Ziele zu erreichen.