Kitas und Schulen helfen jungen Ukrainern

Sachsen- Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden an Sachsens Schulen aufgenommen. Mittlerweile stellen sich auch eine zunehmende Zahl an Kindertagesstätten auf geflüchtete Kinder ein. Wie genau das abläuft und wie die Kindergärten und Schulen sich bestmöglich vorbereiten, haben wir bei zwei Einrichtungen von Rahn Education in Leipzig herausgefunden.