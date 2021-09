Klang der Hoffnung – Musik als heilende Wirkung

Dresden- "Klang der Hoffnung", so der Name einer Musikveranstaltung in der Dresdner Frauenkirche am Montag Abend. Für dieses Musikereignis hat der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. mit der Stiftung Frauenkirche Dresden kooperiert. Ausschlaggebend für die Veranstaltung ist das Projekt namens Lacrima, welches durch die Johanniter unterstützt wird.