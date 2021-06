Leipzig - Leipzig ist momentan amtierender Spitzenreiter, was den Fahrraddiebstahl betrifft. Das heißt, pro Kopf werden in der Messestadt so viele Fahrräder geklaut wie sonst nirgendwo in Deutschland. Um so wichtiger ist es daher, das eigene Rad vor Diebstählen zu schützen. Alle Tipps und welche Schlösser die Besten sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.