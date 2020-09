Das Motto lautet: »Kleine Bahnen auf großer Tour« vorbei an den Metropolen der Welt - Dresden, Paris, Sydney, London, Brüssel, New York oder Moskau.

Das vierte Septemberwochenende steht ganz im Zeichen der Gartenbahner aus nah und fern. Sie lassen ihre "kleinen Schätzchen" auf dem Gleis der Miniwelt fahren. Echtdampfloks, Güterzüge mit unzähligen Waggons, Bahnen mit Musik, Taurus, Stainz und vieles mehr erleben die Besucher auf fünf „Kontinenten“ in Aktion.

Fachsimpeln, den Eisenbahnern Löcher in den Bauch fragen, coole Züge bestaunen. All dies ist an den beiden Tagen möglich.

Nach wie vor gilt:

» Abstand halten und Hygieneanweisungen beachten

» in den geschlossenen Räumen Mund-Nasen-Bedeckung tragen,

» im Minikosmos können maximal 35 Personen in ihr virtuelles Abenteuer starten

Weitere Informationen unter: www.miniwelt.de

Interessenten melden sich bitte unter (037204) 72255 oder per Email an: info@miniwelt.de