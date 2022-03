Kleine weiße Friedenstaube erlebt Neuauflage

Kult-Sängerin Marianne Rosenberg hat die Botschaft von Schöpferin Erika Schirmer aufgegriffen und das Lied neu vertont. Schirmer verfasste das Lied vor 73 Jahren unter dem Eindruck der Folgen des Zweiten Weltkrieges, damit sich der Krieg nicht wiederhole. Besondere Promotion will Rosenberg nicht mit der «Friedenstaube» machen. Ihr sei es wichtig gewesen, dass niemand von der Veröffentlichung profitiere und alle Erlöse den Menschen in der Ukraine zugute kommen, sagt die Sängerin. In der DDR wurde die «Friedenstaube» bei vielen Gelegenheiten in Kindergärten, Schulen und bei Pioniernachmittagen angestimmt. Nach der Wende verschwand das Lied dann aus den Schulbüchern. (dpa)