Kleiner runder Lebensretter

Für Neu- und Umbauten gilt in Sachsen seit 2016 die Rauchmelderpflicht. Doch für bereits bestehende Bauten gilt diese Regelung in Sachsen bisher nicht. Die neue Regierung verpflichtet sich, in ihrem Koalitionsvertrag die geltende Rauchwarnmelderpflicht auch auf Bestandsbauten auszuweiten.