Kleiner Vorgeschmack auf große Momente

Chemnitz – Einen kleinen Vorgeschmack auf große Momente hat es am Dienstagabend bei einem Probeessen zu der großen Dinnershow „Moments“ gegeben.

Die neue Dinnershow in Chemnitz wird von der Benchmark Event GmbH um Mirco Meinel veranstaltet. Am Dienstagabend gab er den ersten Gästen einen kleinen Einblick in das 4 Gänge Menü und einen Ausblick, auf die Show selbst.

On Top gab es deshalb ein kleines Unplugged Konzert mit den Showgrößen Della Miles und Mazze Wiesner, die an diesem Abend das erste Mal gemeinsam auftraten. Der Gesang ist nur einer von vielen Höhepunkten, die die Dinnershow zu bieten haben wird.

So greift auch das 4-Gänge-Menü von Küchenchef Andreas Kirsch das Weihnachtsthema in vollen Zügen auf. Abgerundet wird jeder Gang mit ausgewählten Weinen von Sommelier Frédéric Fourré, der wohl der einzige Franzose mit eigenem sächsischen Weinberg ist.

Eine süße Überraschung in der Vorweihnachtszeit hält nicht nur die Show, sondern auch die Nachspeise bereit. Was es genau damit auf sich hat, erfahren Sie nur bei „Moments“ die neue Dinnershow in Chemnitz.