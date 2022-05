Kleinkunstsommer wird zu Kultursommer Dresden

"Der Kleinkunstsommer Dresden war immer nur als Projektname gedacht. Außerdem mussten uns erst einmal mit dem Namensrecht auseinandersetzen", so Thomas Jurisch. Der Geschäftsinhaber von slamevents blickt voller Begeisterung dem Festival am Japanischen Palais entgegen, welches am 8. Juli startet. Ein "kompletter Rundumschlag" soll es werden. Weltmusik, Comedy, Theater - alles an Kultur soll vertreten sein. Jurisch möchte eine Balance zwischen älteren, bekannten und neuen Künstlern schaffen. Auch ein sogenannter "Silent Day" mit ruhiger Musik ist geplant.