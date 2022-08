Kletterwäldern brechen die Bäume weg

Vogtland- Weil Bäume abbrechen oder den Halt verlieren müssen mitten in der Sommersaison Kletterwälder im Freistaat schließen oder umgebaut werden. Einige denken aufgrund der anhaltenden Dürre bereits über Kletter-Alternativen nach. Der fehlende Regen hat auch die Bäume im Kletterwald Pöhl im Vogtland schwach gemacht.

Schließlich konnten sie die Last der Stahlseile, Netze und Plattformen nicht mehr tragen, die an ihnen befestigt wurden. Drei von ihnen brachen bei laufendem Betrieb einfach ab. Inhaber Jörg Böhm erklärte : «Zum Glück ist nichts passiert. Wir haben jetzt geschlossen und bauen um. Der Kletterwald in seiner bisherigen Form wird verschwinden. Die Probleme hätten sich schon länger abgezeichnet. «Zuerst kam der Borkenkäfer. Wir mussten die Baumkronen wegnehmen, konnten aber mit den Stümpfen die Anlage weiterbetreiben.», so Böhm. Doch die Trockenheit der vergangenen Zeit war zu stark. Neun Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen nun in der Sommer-Hauptsaison nicht mehr zur Verfügung. «Wir hoffen, dass wir in den Herbstferien wieder öffnen können. Dann mit geändertem Angebot.», sagte der Betreiber. Rund 16 000 Gäste zählt die Einrichtung jährlich, die 2004 eröffnet wurde. (dpa)