KlimaAktionsKino in der Neustadt

Beim KLAK (KLimaAktionsKino) erzeugen die Zuschauer auf 10 Fahrrädern den Strom für Ton und Bild selbst. „Es geht darum, zu zeigen, was es bedeutet, wenn die Energie nicht aus der Steckdose kommt, sondern mit eigener Muskelkraft erzeugt werden muss. So wird Klimaschutz praktisch erlebbar und man bekommt ein Gefühl, wie es ist, dauerhaft 100 Watt zu erzeugen“, sagen die Initiatoren. So sollen Anstöße zu alternativem Alltagshandeln gegeben werden. Das KLAK-Fahrradkino Projekt tourt bereits seit Anfang Mai durch Deutschland und thematisiert Klimaschutz, Mobilität und nachhaltigen Konsum über Open-Air-Filmvorführungen und alternative Veranstaltungsprogramme. Insgesamt finden an 16 ausgewählten Orten im Bundesgebiet Fahrradkinoveranstaltungen statt. Gezeigt werden verschiedene Spots des Mitmach-Filmpreises Sukuma Awards aus den Vorjahren, Klimakurzfilme des KLAK-Projektes und ein internationales Kurzfilmprogramm des Wanderkinos Moviemiento. Eigene Fahrräder können übrigens auch an den Generator angeschlossen werden, also gern mitbringen!