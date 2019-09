Klimastreik-Demo in Sachsen

Dresden - In ganz Deutschland gingen am 20. September hunderttausende Menschen in mehr als 500 Städten zu einem gemeinsamen Demonstrieren auf die Straße. Auch in Dresden treffen sich bei der Jugendbewegung Fridays for Future über 14.000 Menschen. Unter dem Motto "#AlleFürsKlima" haben sich Streikende eingefunden, um für eine bessere Zukunft zu demonstrieren.