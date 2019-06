Chemnitz- Am Donnerstag sind alle Entdecker in den Zeisigwald eingeladen. Ab 16 Uhr findet dort ein botanisch-zoologischer Waldspaziergang statt.

Mit Experten für Klima und Umwelt geht es vor allem um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und Pflanzenwelt in Chemnitz. Im Mittelpunkt steht der trockene Sommer des Vorjahres, sowie Schnee- und Windbrüche. Tourstart ist um 16 Uhr an der Zeisigwaldschänke. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.