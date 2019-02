Klinikbeschäftigte wollen streiken

Die Beschäftigten des Herzzentrums Leipzig und Helios Park-Klinikum streiken an diesem Donnerstag. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Seit November 2018 laufen in beiden Häusern Tarifverhandlungen. Bisher gab es in den letzten vier Verhandlungsrunden kein Ergebnis. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des Herzzentrums rückwirkend zum 01. Januar 2018 10 % mehr Lohn, für die Beschäftigten des Park-Klinikums für 2018 ebenfalls 10 % und weitere 10 % für das Jahr 2019.