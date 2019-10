Klinikpartnerschaft zwischen Ho-Chi-Min-Stadt und Leipzig

Bereits seit den 1970er Jahren verbindet beide Städte eine enge Städtepartnerschaft. Diese soll nun auch in der Medizin ihren Widerklang finden. Seit diesem Sommer besteht eine Kooperation beider Krankenhäuser, deren Ziel es ist sich in verschiedenen medizinischen Fachbereichen auszutauschen.

Dr. Hoang Thi Phong Lan ist Ärztin für Traditionelle Asiatische Medizin und hospitiert seit Anfang Oktober in der Messestadt. Für die erfahrene Medizinerin eine spannende Reise in das Partnerland.

"Ja zuerst musste ich mich natürlich an den Arbeitsalltag hier gewöhnen, denn der ist ganz anders als in Vietnam. In Vietnam haben wir zum Beispiel acht Ärzte, die sich nur um traditionelle Medizin kümmern, hier sind es gerade mal zwei Kolleginnen. Außerdem üben wir in der Behandlung mehr Kraft aus. Da mussten sich auch die Patienten erst dran gewöhnen. Mit einem Vorgespräch funktioniert die Behandlung jetzt aber sehr gut."