Klubnetz Dresden bringt Partystimmung nach Hause

Dresden - Von 20 Uhr bis 24 Uhr veranstaltet das Klubnetz Dresden einen sogenannten Soli-Livestream. Ab jetzt sollen jeden Abend DJs in Dresdner Clubs ohne Publikum spielen. Ihr Auftritt wird dann live und kostenlos verfügbar auf Youtube und Twitch gestreamt. Der Verein möchte so, während der Schließung der Clubs, ein Stück Klubkultur in die Wohnzimmer bringen aber auch Spenden sammeln um der drohenden Insolvenz einzelner Clubs im Netzwerk etwas entgegensetzen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebookseite des Klubnetz Dresden.