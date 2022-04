Knapp 12.300 Lehrstellen in Sachsen noch frei

«Noch nie war die Situation für junge Menschen so komfortabel», sagte Geschäftsführer Klaus-Peter Hansen in Dresden. Die Wirtschaft suche Fachkräfte in allen Branchen, die Unternehmen setzten auf den Nachwuchs und schafften «Sicherheit in unruhigen Zeiten».

Die Betriebe meldeten 17 562 Ausbildungsplätze, gut 2000 mehr als 2020 - ein Rekordwert. Die Regionaldirektion registrierte seit Oktober 2021 bisher 14 360 Jugendliche auf Lehrstellensuche, 115 weniger als zum Vorjahreszeitpunkt. Etwa 5300 Lehrstellen konnten besetzt werden. «Ergreift die Chance», appellierte Hansen an junge Menschen.