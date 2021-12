Knapp 40 Gramm Crystal bei Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Am Dienstag wurden zwei Fahrradfahrerinnen, 24 und 28 Jahre alt, in Chemnitz einer Verkehrskontrolle in der Südbahnstraße unterzogen. Die Beamten der sächsischen Bereitschaftspolizei beobachten wie die jüngere der beiden unmittelbar vor der Kontrolle ein Tütchen wegwarf, wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet. Die Polizisten konnten den Beutel finden und darin etwa 35,3 Gramm Crystal feststellen. Die andere der beiden Frauen hatte weitere 4,9 Gramm Crystal bei sich sowie Bargeld mit einem Wert im hohen dreistelligen Bereich.