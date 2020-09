Knapp 500 Teilnehmer bei Demo durch Leipziger Innenstadt

Am Samstagnachmittag ist gegen 17:00 Uhr ein Demonstrationszug mit knapp 500 Teilnehmern im Leipziger Osten gestartet. Die Demonstrationsroute führt durch den Leipziger Osten und in die Innenstadt. Die Anmeldung der Demonstration hatte im Vorfeld für Befürchtungen gesorgt, dass es zu Ausschreitungen im Stadtbild kommen könnte, ähnlich des vergangenen Wochenendes.

Die Polizei war daher mit einem Großaufgebot vor Ort und bereitet sich auf mögliche Ausschreitungen am Rande der Demonstration vor. Mehrere Wasserwerfer wurden bereits am Morgen in der Innenstadt bereit gestellt. Anlass für die Demonstration mit dem Titel "Storm the fortress - break all borders: Gegen die Festung Europa und das das autoritäre Regime Chinas" ist der coronabedingt abgesagte EU-China-Gipfel, der in diesen Tagen in Leipzig hätte stattfinden sollen. Für die Demonstration wurde runde um die Demoroute ein eigener Kontrollbereich eingerichtet.