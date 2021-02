Knapp 900 Mio Euro: In diese Bereiche investiert die Stadtverwaltung Leipzig

"Gerade in diesen Monaten, in denen auch die Leipziger Wirtschaft in schweres Fahrwasser geraten ist, muss die Stadt das Signal setzen: Wir investieren, wir arbeiten weiter, wir bereiten uns vor auf die Zeit nach der Pandemie. Die Kommune ist einer der wichtigsten Investoren in einer Region; wir sind Treuhänder für die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Geld in die Zukunft zu investieren – in Klimaschutz, in Mobilität, in Bildung und digitale Infrastrukturen – soll gerade jetzt unser wichtigstes Ziel sein.", erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung zielstrebig.