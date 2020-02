Knapper Sieg für die Floor Fighters

Der Anfang des letzten Drittels lief zunächst noch gut. Nach der 13. Minute waren die Floor Fighters mit 5:1 in ihrer Spielweise entspannter. Dies wurde ihnen dann allerdings schnell zum Verhängnis. Den ersten Gegentreffer des letzten Drittels kassierten die Chemnitzer in Unterzahl. Dann kam in der 18. Spielminute noch der Doppelpack durch die Berliner. So wurden die letzten zwei Minuten des Spiels für das Team von Trainer Sascha Franz doch noch zur Zitterpartie.

Die drei Punkte durch den Sieg waren wichtig für Floor Fighters. Damit konnten sie den Abstand in der Tabelle zu DJK Holzbüttgen auf neun Punkte ausbauen.