Kneipen, Cafés, Bistros: Leipzigs Gastronomen in der Krise

Von einer kleinen WOK-Bar über den Panorama-Tower bis zum Killiwilly. Die Anwesenden setzen sich aus einem bunten Mix von sächsischen kleinen und großen Gastronomen zusammen. Aber auch Großhändler waren vor Ort, schließlich haben alle ähnliche Probleme. Die Krise verbindet sie. Ob trotz der verkürzten Öffnungszeiten die Stammgäste den Lokale, Cafés und Co die Treue halten, bleibt abzuwarten. Erschwerend kommt dazu, dass die Häuser sich an die begrenzten Besucherzahlen und an den Abstand zwischen den Tischen halten müssen. Welche Auswirkungen also auf die Gastronomen zukommen, wird sich wohl erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.