Kochsternstunden laden zum Genießen ein

Erstmals werden alle teilnehmenden Restaurants aus Sachsen in einem Heft dargestellt. Es soll so ein "Wegweiser der hervorragenden Restaurants" entstehen. Die Initiatoren des Menüwettbewerbs Marlen Buder und Clemens Lutz im Vorwort des über hundert Seiten starken Programmhefts. Das gibt – wie in den elf Jahren zuvor – nicht nur eine Übersicht der teilnehmenden Restaurants, sondern ist auch ein Wegweiser zu hervorragenden Restaurants in der Region, den man das ganze Jahr über nutzen kann. Das Kochsternstunden-Menüheft kann per mail@kochsternstunden.de bestellt oder unter www.kochsternstunden.de heruntergeladen werden. Außerdem liegt es in allen teilnehmenden Restaurants aus.

Eine weitere Besonderheit ist, dass jeder Restauranttester die Möglichkeit hat, einen der 205 Preise zu gewinnen.