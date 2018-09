Königsklassen-Traum lebt beim VfL

Chemnitz- Am Ende dreier langer Futsal-Tage konnte sich die Mannschaft vom VfL 05 Hohenstein-Ernstthal feiern lassen. Das Abenteuer Championsleague geht für die Futsaler nach dem Gruppensieg in die nächste Runde.

Nach den kräftezehrenden Turniertagen fiel dem Vereinsvorsitzenden des VfL, Heiko Fröhlich, ein Stein vom Herzen. In der ersten Saison in der UEFA Futsal Champions League überhaupt, spielten die Hohensteiner im heimischen HOT-Sportzentrum. Bereits zum Turnierstart konnte die ausverkaufte Halle über einen 4:2 Sieg gegen den albanischen Meister KF Tirana jubeln. Die Krönung folgte dann mit einem 12:0 Kantersieg gegen den nordirischen Vertreter von Belfast United.

Mit den beiden Siegen konnten die Futsaler den Grundstein für das Finale gegen Doukas SAC legen. Denn Bereits ein Unentschieden hätte den 05ern gereicht, um in die nächste Runde nach Riga einzuziehen. Die Bedingungen in diesem Spiel waren allerdings schwieriger als erwartet. Am Ende eines spannenden Spiels Stand schließlich ein 3:3 Unentschieden auf der Anzeigetafel. Dabei hatte es der amtierenden Deutsche Meister aus Hohenstein zum Ende hin noch einmal spannend gemacht. Aber mit der Unterstützung der Fans und vor allem ihrem engagierten Coach Petr Schatalin brachten die Karl-May-Städter das Ergebnis über die Zeit. Auch wenn die Freude am Ende überwog, so gab es trotzdem Punkte im Spiel seiner Mannschaft, mit denen der Trainer nicht einverstanden war.

Denn in Riga warten auf die deutschen Futsaler dann echte Härtetests. Neben dem Gastgeber, dem lettischen Meister aus Riga, treffen die Hohensteiner dann auf den polnischen Meister FC Rekord Bielsko Biala und die rumänische Vertretung aus Timisoara. Gespielt wird die zweite Runde der Futsal Champions League dann vom 2. bis 7. Oktober.

Autor: Christoph Antal