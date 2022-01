Können Honig und Kräuter tatsächlich gegen Entzündungen helfen?

Eine chronische Entzündung ist in vielen Fällen die Reaktion auf eine bestehende Erkrankung oder auch eine durchlebte Erkrankung. In diesem Fall kann es sich aber auch um eine rezidivierende Entzündung handeln, die nicht dauerhaft vorliegt, sondern immer wiederkehren kann. Grundsätzlich gehören Entzündungen immer dann in die Hände von Ärzten, wenn sie starke Schmerzen mit sich bringen oder nicht innerhalb von wenigen Tagen abgeklungen sind. Auch die Ursache für die Entzündung spielt eine Rolle.

So können die folgenden Punkte als Auslöser agieren:

Blutergüsse oder Zerrungen durch einen Sturz oder einen Stoß

Hitze oder Frost

Säuren

Gift

Befall mit pathogenen Mikroorganismen, wie Viren oder Bakterien

Allergene

Mit Hausmittelchen gegen Entzündungen vorgehen

Nicht immer ist es notwendig, eine Entzündung direkt mit Medikamenten zu behandeln. Es gibt einige Hausmittel, die dabei helfen können, die akuten Reaktionen des Körpers im Kampf gegen die Eindringlinge oder Reize zu unterstützen.

Empfehlenswert ist der Einsatz von Honig. Honig wirkt entzündungshemmend. In diesem Bereich ist primär die Wirkung von Manuka-Honig bekannt. Es handelt sich um eine spezielle Art aus Neuseeland. Hier wird der Manuka-Honig gewonnen und verarbeitet. Untersuchungen haben ergeben, dass er einen großen Anteil an Methylglyoxal enthält. Genau dieser Wirkstoff ist der Auslöser für die entzündungshemmende Wirkung von Manuka-Honig. Teilweise wird er sogar als ein natürliches Antibiotikum angesehen.

Für die Behandlung von Entzündungen kann Manuka-Honig direkt auf die entzündete Stelle aufgetragen werden. Sollte sich die Entzündung im Körper befinden, ist die Aufnahme von purem Honig oder in warmem Wasser aufgelösten Honig eine gute Wahl.

Mit Gewürzen gegen Entzündungen vorgehen

Es hat sich gezeigt, dass Gewürze ebenfalls eine Wirksamkeit gegen Entzündungen entwickeln können. In Studien hat sich dies unter anderem bei Kurkuma gezeigt. Grund für die entzündungshemmende Wirkung ist Curcumin. Hierbei handelt es sich um einen sekundären Pflanzenstoff, der für die Behandlung von Psoriasis oder auch bei anderen Entzündungen verwendet werden kann.

Als ein weiterer entzündungshemmender Wirkstoff gilt Zimt. Neben der Verwendung als Gewürz für die Unterstützung der Ausheilung von Entzündungen gilt Zimt auch als eine erste Wahl bei den Gewürzen, die sich für eine Regulierung des Blutzuckerspiegels eignen.

Tipp: Ist Knoblauch im Haus, kann das Essen damit angereichert werden. Neben der entzündungshemmenden Wirkung bringt Knoblauch sogar einen schmerzlindernden Effekt mit sich und kann den Körper entgiften sowie das Immunsystem unterstützen.

Kräuter für die Behandlung von Entzündungen

Oft ist nicht bekannt, dass es Kräuter gibt, die bei der Linderung von Entzündungen helfen können. Bei chronischen Beschwerden im Bereich des Rheumatismus wird empfohlen, regelmäßig Tee aus frischen Brennnesseln aufzubrühen und in kleinen Schlucken zu trinken.

Fast noch ein Geheimtipp ist Borretsch. Das Heilkraut wird beispielsweise als Öl angeboten. Öl wird aus den Samen von Borretsch gewonnen und ist reich an Gamma-Linolensäure, die eine Ausheilung von Entzündungen unterstützen kann. Borretsch-Öl kann sowohl äußerlich als auch innerlich eingesetzt werden. Es wird unter anderem in Form von Salben angeboten.

Mit einer gesunden Ernährung gegen Entzündungen vorgehen

Eine gesunde Ernährung ist eine wichtige Grundlage dafür, dass der Körper Entzündungen schnell in den Griff bekommen kann. Es gibt einige Nahrungsmittel, die eine Entzündung sogar noch unterstützen. Es gibt aber auch Produkte, die antientzündlich im Körper agieren. Wer zu Entzündungen neigt, der sollte auf Weizenprodukte, Fleisch und auch Süßwaren verzichten. Stattdessen sollte auf einen hohen Anteil an Rohkost gesetzt werden. Salate lassen sich gut in den Alltag integrieren. Auch Nüsse, Obst und Beeren wirken sich positiv auf die Ausheilung von Entzündungen aus.

Linderung von Entzündungen mit einer gesunden Ernährung ist ein Thema, mit dem sich schon einige Untersuchungen beschäftigt haben. Gleiches gilt für den Einfluss von Übergewicht. Menschen mit einem hohen Anteil an Bauchfett leiden tendenziell häufiger unter Entzündungen. Eine Reduktion des Bauchfettes ist daher zu empfehlen.