Köpping: „Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen“

Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

Auf öffentlichen Plätzen in Sachsen soll es ab kommenden Montag zu einer Maskenpflicht kommen. Und zwar dann, wenn der Mindestabstand an diesen Orten nicht eingehalten werden kann. Das sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping im Gespräch bei Sachsen Fernsehen. Grundlage sei eine neue Verordnung, die an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Gültig sei sie bereits ab kommenden Montag.