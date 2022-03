Köpping sieht Bund bei Infektionsschutz weiter in der Pflicht

«Es muss auch weiterhin bedacht werden, dass sich viele Menschen, die zu den vulnerablen Gruppen gehören, nicht komplett schützen können und daher besonders auf die Rücksicht durch andere angewiesen sind, da sie eben nicht über einen hohen Schutz verfügen.», so Köpping. Dazu zählten etwa die vielen Pflegebedürftigen in Sachsen. Der Entwurf des Bundes setze stark auf Eigenverantwortung des Einzelnen, so Köpping. Die Gesundheitsministerin erwarte, dass der Bund schnell reagiert, sollte sich erneut eine Überlastung andeuten. «Zudem sind die derzeitigen Rekorde bei Neuinfektionen zu berücksichtigen. Dadurch droht zwar derzeit keine Überlastung der Krankenhäuser aber massive Personalausfälle in Krankenhäusern und Pflege.