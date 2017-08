Limbach-Oberfrohna – Am Donnerstag ereignete sich in Limbach-Oberfrohna ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 87-Jähriger war am Vormittag mit seinem Pkw unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hauswand.

Der Rentner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Polizei wurde bei dem Crash ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht.