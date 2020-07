Das Besondere an der Sommertour ist, dass Sachsenlotto nicht nur als Namensgeber vertreten ist: Durch die gemeinnützige Verwendung der so genannten "Lottogelder" durch den Freistaat Sachsen findet sich eine Lottoförderung in fast jedem Tagesziel – von der Archäologie über die Schlösser und Burgen bis zu Parks und Museen. Auch geförderte Projekte der GlücksSpirale werden präsentiert. Stellvertretend für Denkmalschutz, Naturschutz, Sport und die allgemeine Wohlfahrtspflege werden die Nikolaikirche in Leipzig, den Skaterpark in Eilenburg oder die Schmetterlingswiese in Olbernhau besucht.