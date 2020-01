Kommt das Coronavirus nun nach Sachsen?

Das neue, von der WHO temporär benannte “2019-nCoV.”, Coronavirus wurde Ende des Jahres in Wuhan, China entdeckt und scheint dort von einem Tier auf einen Menschen gesprungen zu sein. Das neuartige Virus stammt aus der Familie der Coronaviren, ähnlich wie die vor Jahren ausgebrochenen SARS und MERS. Obwohl man das Virus und seine Zusammensetzung bereits extrahieren konnte, wird die Entwicklung eines Impfstoffs viele Jahre in Anspruch nehmen. Coronaviren haben verschiedene Formen, kommen häufig vor und äußern sich in ihrer herkömmlichen Form in einer Erkältung, die mit Husten und Schnupfen einhergeht. Auch die Ansteckung mit “2019-nCoV.” kann sich durch solche Symptome äußern. Schlimmere Verläufe zeigen sich dann aber durch eine Erkrankung der unteren Atemwege, beispielsweise eine schwere Lungenentzündung, die im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.

Ärzte und Krankenkassen sehen allerdings von einer großen Gefahr auf die Bevölkerung ab. Das Influenza-Virus infiziere deutlich mehr Menschen und fordere mehr Todesopfer. Um sich vor einer Ansteckung dennoch zu schützen, sollten allgemeine Hygienestandarts (Hände waschen oder gegebenenfalls desinfizieren) eingehalten werden. Außerdem ist von einer Tröpfchen- oder Schmierinfektion auszugehen, weshalb man sich bei Husten und Schnupfen von anderen Menschen abwenden und in die Armbeuge niesen oder husten sollte.

Wer den Verdacht hegt, Symptome von “2019-nCoV.” zu haben, sollte sich an den Hausarzt wenden. Die BARMER bietet außerdem eine kostenlose Informationshotline an, die rund um die Uhr unter: 0800 84 84 111 erreichbar ist. Dort werden alle Fragen zum neuen Virus beantwortet.