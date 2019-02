Kommt das Kulturticket für Azubis?

Chemnitz- Azubis könnten zukünftig preiswerter die vielfältigen Freizeitangebote in Chemnitz nutzen. Zumindest wenn es nach einer Vielzahl der Fraktionen geht.

Bislang ist es so, dass Studenten mit ihrem Semesterticket in Chemnitz viele Vergünstigungen haben. Azubis können davon derzeit noch nicht profitieren. Das soll sich allerdings schon bald ändern.

Bisher war es so, dass Azubis mit einem Schülerausweis vergünstigt in Theater, Museen und andere Freizeiteinrichtungen gehen konnten. Mithilfe des Kulturtickets könnten sie zukünftig jedoch noch einmal deutlich preiswerter kommen. Der Name des Tickets ist dabei etwas irreführend, denn es soll sich eben nicht nur auf kulturelle Einrichtungen beziehen, sondern einen Schritt weiter gehen.

Ob es das Kulturticket geben wird, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Denn zunächst muss der Chemnitzer Stadtrat darüber abstimmen. Sollte die Stadt grünes Licht geben, könnten Azubis dann ab 2020 von dem neuen Kulturticket profitieren.